‘LNG onterecht op EU-lijst milieuvriendelijke brandstoffen’

BRUSSEL 29 juni 2021, 09:19

Milieuorganisatie T&E, die zich bezighoudt met milieubescherming in de logistiek, heeft felle kritiek op een wetsvoorstel van de Europese Unie, waarin vloeibaar aardgas (LNG) is opgenomen in de lijst van milieuvriendelijke (scheeps)brandstoffen.