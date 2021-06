Schuttevaer Premium Nieuwe Haven Arnhem moet weer echte industriehaven worden Facebook

Arnhem 28 juni 2021, 09:15

De gemeente Arnhem wil dat de Nieuwe Haven in de stad weer een echte en veilige industriehaven wordt. Al jaren liggen er woon- en recreatieschepen. Dit zorgt voor onveilige situaties en belemmert de bedrijven. Ook Aqualink, de vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland, is onlangs bij bedrijven aan tafel geschoven om te praten over wat er moet gebeuren.