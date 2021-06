Schuttevaer Premium Goederenoverslag zeehavens sterkst gedaald sinds crisis 2009 Facebook

Den Haag 28 juni 2021, 12:00

De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens is in coronajaar 2020 met 8% gedaald naar een totaal van bijna 558 miljoen ton. Dat is de grootste daling sinds de economische crisis van 2009. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).