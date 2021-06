Schuttevaer Premium Eerste Duitse motorreddingboot: technisch vernuft is mooi, spierkracht is zeker Facebook

BREMEN 27 juni 2021, 09:00

De wereldzeeën werden vele eeuwen bevaren met zeilschepen. Maar zodra de techniek het mogelijk maakte voorzagen reders hun vloot snel van stoommachines en later verbrandingsmotoren, die grote voordelen opleverden. Een vergelijkbare ontwikkeling was er begin vorige eeuw met reddingboten. Al was het met enige aarzeling.