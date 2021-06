Schuttevaer Premium Koningsborg strandt op zandbank in Zweden Facebook

Twitter

STOCKHOLM 26 juni 2021, 22:33

Het Nederlandse schip Koningsborg is afgelopen donderdag vastgelopen in de buurt van de Botnische Golf in het noorden van Zweden. Het 130 meter lange schip van Wagenborg uit Delfzijl was met een lading hout op weg naar Cassablanca toen het op de rivier de Ångermanälven onbestuurbaar werd.

1 / 1 De Koningborg op het strand (Foto Kustbevakningen) De Koningborg op het strand (Foto Kustbevakningen)