Één loket voor vergunningen bijzonder transport in Zaanstad

Zaanstad 25 juni 2021, 13:00

Het is vanaf nu mogelijk om in de gemeente Zaanstad bij één loket vergunning aan te vragen voor bijzonder transport over water. Dat zijn Zaanstad en Rijkswaterstaat overeengekomen. Voorheen moest een transporteur naar verschillende loketten.