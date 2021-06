Deze Earth 300 wordt grootste superjacht ter wereld Facebook

Als de plannen van Aaron Olivera (ex-CEO Royal Falcon Yachts) doorgaan, vaart het gigantisch superjacht Earth 300 over vier jaar over de oceanen. De Earth 300 is een maar liefst 300 meter lang superjacht. Het schip wordt 46 meter breed en zestig meter hoog. Het superjacht gaat tussen de 400 en 600 miljoen euro kosten.

Earth 300 gaat varen op kernenergie en moet een kenniscentrum voor 160 vooraanstaande wetenschappers worden. Deze kunnen werken in een van de 22 laboratoria. Er is tegelijk ruimte voor 160 wetenschappers, 20 studenten, 20 experts in residence, 40 VIP-gasten en 165 bemanningsleden.

De slopgan n van het project is ‘Welcome to Earth 300. Come aboard and help us protect the planet.’ Earth 300 wil mensen inspireren om na te denken over een betere ecologische toekomst.

Aan boord gaat er nagedacht worden over het redden van de wereld, met name op het gebied van klimaat. Problemen waar de mensen aan boord zich over gaan buigen zijn CO2-uitstoot, degradatie van het ecosysteem en water en voedselzekerheid. Tenminste dat is het plan van Aaron Olivera, die hiervoor CEO was van Royal Falcon Yachts.

Earth 300 wil startups die aan deze vraagstukken werken de juiste begeleiding geven. Hierdoor krijgen die bedrijven een ware kick-start. Twee van die startups zijn Chipsafer en WOW. Die zich respectievelijk bezig houden met veevoer wereldwijd en recycling

VIP voor 2,5 miljoen

Het jacht wordt 300 meter lang, 46 meter breed en zestig meter hoog. Er zullen 22 laboratoria aan boord zijn. Er is tegelijk ruimte voor 160 wetenschappers, 20 studenten, 20 experts in residence, 40 VIP-gasten en 165 bemanningsleden.

Het is een project van Aaron Oliviera en het schip gaat tussen de 400 en 600 miljoen euro kosten. Er wordt genoemd dat het schip klaar moet zij in 2025, maar het is nog onduidelijk waar het schip gebouwd gaat worden. Overigens is het dan hoogstwaarschijnlijk nog niet toegestaan op kernenergie te varen en dus zal het jacht eerst op ander alternatieve brandstof moeten varen. Wil je meevaren? Dat kan 10 dagen lang als VIP voor een kleine 2,5 miljoen euro.

(Jelmer Bastiaans)