De Bolnes HS 400 gaat weer draaien in het Grootmoederstijd en Motoren Museum

Het heeft negen maanden geduurd, maar de Bolnes HS 400 gaat komend weekend weer draaien in het Grootmoederstijd en Motoren Museum in Nieuwe Niedorp. Nieuw in de collectie is de tweecilinder Bolnes L2 uit 1951, maar hieraan moet nog worden gesleuteld.

1 / 1 Er is nog werk aan de winkel voor dat de Bolnes type L2 uit 1951 kan draaien (Foto Grootmoederstijd en Motoren Museum) Er is nog werk aan de winkel voor dat de Bolnes type L2 uit 1951 kan draaien (Foto Grootmoederstijd en Motoren Museum)

Op zondag 27 juni is de Bolnes HS 400 draaidag. De eerste start is om 12 uur, de laatste om 15.00 uur. De motor is uniek in zijn soort, het is de enige eencilinder staande tweetakt diesel.

Ruston

Naast de Bolnes HS 400 en de Bolnes type L2 staan in het museum ook een eencilinder Ruston uit 1934, een tweecilinder Brons, driecilinder Lister en een driecilinder Stork uit 1937.

Op de bovenste verdieping van het museum gaat de aandacht uit naar iets heel anders dan motoren, namelijk een uitgebreide verzameling gebruiksvoorwerpen uit grootmoeders tijd.

(Jelmer Bastiaans)