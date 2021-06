Schuttevaer Premium Duizend zeevarenden geprikt in eerste week Facebook

Het vaccinatieprogramma voor zeevarenden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is in volle gang. Na een week werd de grens van 1000 vaccinaties bereikt door medisch dienstverlener Arbo Unie / Port Health Centre. Sinds 23 juni is het ook mogelijk op Schiphol bij KLM Health Services een vaccinatie te krijgen en om die reden verwacht de KVNR dat aankomende weken nog meer geprikt gaat worden.