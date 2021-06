Recreant negeert marifoonoproep en krijgt proces-verbaal Facebook

Twitter

Email VLISSINGEN 23 juni 2021, 09:47

De politie heeft dinsdagmiddag op de Westerschelde een varende beboet die niet reageerde op aanroepen via de marifoon. Ook werd een opvarend zeeschip gehinderd.

1 / 1 (Foto: Landelijke Eenheid politie - Dienst Infrastructuur Zuid-West) (Foto: Landelijke Eenheid politie - Dienst Infrastructuur Zuid-West)

De schipper die de overtreding beging, was volgens de Dienst Infrastructuur Zuid-West van de Landelijke Eenheid van de politie een ‘recreatieve schipper’. ‘De Westerschelde wordt immers niet alleen druk bevaren door de beroepsvaart. De recreatieve schipper weet de Westerschelde ook te vinden, vaak omdat men op doorreis is’, zo legt de politie uit.

Net als voor beroepsschippers op de zee- en binnenvaart geldt dat op de Westerschelde recreanten een marifoon aan boord moeten hebben die ze ook actief uitluisteren. Ook moeten ze reageren op aanroepen op de marifoon. Hier ging het in dit geval mis. De schipper in kwestie reageerde namelijk niet op aanroepen door de verkeerspost. Volgens de politie werd ook een opvarend zeeschip gehinderd. Dit resulteerde in een proces-verbaal.

Lees ook:

(HVZeeland)