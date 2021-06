Jan de Nul rondt installatie 72 Deense windturbines af Facebook



KOPENHAGEN 23 juni 2021, 07:00

De installatie van 72 windturbines door de Jan de Nul Group is succesvol afgerond. Het gaat windturbines in het Kriegers Flak-windmolenpark in Denemarken. De turbines zijn elk 8,4 MW en zorgen samen dus voor 604 MW, genoeg voor 600.000 Deense gezinnen.

1 / 1 De 72 windturbines staan 15 tot 40 kilometer uit de Deense oostkust (Foto Jan de Nul) De 72 windturbines staan 15 tot 40 kilometer uit de Deense oostkust (Foto Jan de Nul)

De Jan de Nul Group is 4,5 maanden geleden, in opdracht van Vattenfall Denemarken, begonnen met de installatie van windturbines. ‘Ons projectteam, de bemanningsleden aan boord van de Vole au vent en al onze betrokken partners hebben een fantastische prestatie geleverd. Ondanks de winterse weersomstandigheden en extra uitdagingen als gevolg van COVID-19, bleven de werken dankzij hún inspanningen steeds op schema’, zegt projectmanager Bert Reynvoet.

Het windmolenpark zal eind 2021 volledig operationeel zijn. Het windpark zal de Deense windenergieproductie dan verhogen met maar liefst 16 procent.

Deense oostkust

De windturbines zijn 187 meter hoog en staan verspreid over een gebied van 132 vierkante kilometer, zo’n 14 tot 40 kilometer uit de Deense oostkust. Het windpark is met 170 kilometer aan onderzeese kabel verbonden met het Deense elektriciteitsnet.

(Jelmer Bastiaans)