Akkoord bereikt over schadevergoeding Ever Given

De eigenaren en verzekeraars van containerschip Ever Given hebben een principeakkoord bereikt over een schadevergoeding aan de kanaalautoriteit van het Suezkanaal (SCA). Die schade werd geleden toen het schip in maart ongeveer een week overdwars in het Suezkanaal kwam te liggen en daardoor alle scheepvaart blokkeerde.

1 / 1 De Ever Given zal binnenkort wellicht weer havens aan gaan doen (Foto Wikipedia) De Ever Given zal binnenkort wellicht weer havens aan gaan doen (Foto Wikipedia)

Afgelopen weekeinde zou een Egyptische rechter uitspraak doen in de kwestie, maar de eigenaren van het schip kwamen kort voor de zitting met een nieuw compensatievoorstel. Daarop werd besloten de beide partijen nog wat meer tijd te geven om verder te praten.

Hoeveel geld er nu precies is geboden, is niet naar buiten gebracht. De SCA zou eerder om een vergoeding van meer dan 916 miljoen dollar hebben gevraagd, maar zei later genoegen te nemen met 550 miljoen dollar. De Japanse eigenaar van de Ever Given zou al eens 150 miljoen dollar compensatie hebben geboden. Maar naar de mening van de SCA was dat niet voldoende om de kosten voor het mislopen van vaartarieven, schade aan het kanaal en kosten voor mankracht en materieel bij het bergen van het schip te dekken.

Voorlopig ligt de Ever Given nog in de Bittermeren.

(Jelmer Bastiaans)