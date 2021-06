Schuttevaer Premium Veel belangstelling voor aanbesteding nieuwe binnenvaartlijndiensten Facebook

DEN HAAG 22 juni 2021, 07:00

Ruim 20 partijen hebben interesse getoond in de aanbesteding van nieuwe lijndiensten in de binnenvaart. De opzet hiervan met overheidssteun, beoogt een modal shift op gang te brengen. Om vervoer over water aantrekkelijk te maken moet de voorspelbaarheid van dit transport omhoog, stellen deskundigen van organisatiebureau Connekt, dat zich richt op slimme en duurzame vervoersoplossingen.