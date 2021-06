Schuttevaer Premium Sambre gestremd nadat leidingenbrug uit kraan valt Facebook

Email MARCINELLE 22 juni 2021, 15:30

De Sambre bij Marcinelle in Wallonië is sinds zondagavond gestremd nadat tijdens sloopwerkzaamheden een leidingenstraat uit een kraan is gevallen. De 250 ton zware ‘passerelle’ over de rivier zou weg worden gehaald toen een van de kranen waarmee gehesen werd het begaf en instortte.