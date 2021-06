Schuttevaer Premium Minister: ‘Acht bruggen verhogen op Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl’ Facebook

Groningen 22 juni 2021, 17:30

Acht bruggen op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl worden vervangen of verhoogd. Daarnaast wordt de bedienapparatuur vervangen of geoptimaliseerd. Dat heeft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen laten weten in antwoord op Kamervragen van de PvdA naar aanleiding van de jongste brugincidenten in Groningen.