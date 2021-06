Schuttevaer Premium Stremming Ottersluis door werkzaamheden Facebook

Twitter

Dordrecht 21 juni 2021, 09:56

De Ottersluis in Dordrecht is van dinsdag 22 juni tot en met vrijdag 25 juni gestremd. Er is slijtage geconstateerd in de tandwielkast en dat wil Rijkswaterstaat direct repareren.