Portaalkraan CTU Rivierenland in Tiel waait om

Tiel 21 juni 2021, 10:43

Een 25-meter lange portaalkraan is tijdens de storm van vrijdag 18 juni ingestort. De kraan is eigendom van CTU Rivierland en staat in Tiel. De kraanmachinist raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, hij was wel aanspreekbaar.

1 / 1 De portaalkraan van CTU Rivierenland heeft de storm niet overleefd (Foto ANP / Persbureau Heitink) De portaalkraan van CTU Rivierenland heeft de storm niet overleefd (Foto ANP / Persbureau Heitink)

‘De val van de kraan heeft geen impact op de bedrijfsactiviteiten. CTU is er vooral blij mee dat de hulpdiensten snel ter plaatse waren’, zegt Melanie Muysers van de Theo Pouw groep, waar CTU onderdeel van is. Er wordt momenteel gekeken naar hoe en wanneer de kraan wordt weggehaald.

Tiel en Leersum

De storm die vrijdag over delen van Nederland raasde heeft in Tiel veel schade achter gelaten. Naast de portaalkraan verloor een flat het dak en waaide een vrachtwagen om. In het nabijgelegen Leersum was de schade van de storm ook enorm. Twintig huizen zijn onbewoonbaar geraakt.

Jelmer Bastiaans