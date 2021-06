Schuttevaer Premium Holland Water monitort drinkwaterkwaliteit op afstand Facebook

DRIEBERGEN 19 juni 2021, 12:00

Holland Water BV, marktleider in legionella-beheersende watertechnologie, levert sinds enkele jaren ook systemen voor (super)jachten. Het watertech-bedrijf uit Driebergen-Rijsenburg heeft de afgelopen 18 jaar naam gemaakt met het legionellabestrijdingssysteem de HW Bifipro, dat onder meer wordt ingezet in ziekenhuizen, zorginstellingen en hotels in Europa en het Midden-Oosten.