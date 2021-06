[VIDEO] Onbekende man maakt touwen los, hotelschip Arnhem op drift Facebook

Een man heeft midden in de nacht drie van de vier touwen van het hotelschip de Allure losgemaakt. Het schip dreef daardoor grotendeels weg van de kade in Arnhem en kwam dwars op de vaarweg te liggen. Op beelden is te zien hoe de man eerst tegen een muur plast en vervolgens de trossen los maakt. De bemanningsleden werden op tijd wakker en hebben kunnen voorkomen dat er ernstige schade is ontstaan. (Altijd op de hoogte van het laatste maritieme nieuws? Klik hier en abonneer je op de nieuwsbrief.)

1 / 1 Het schip is dwars op de vaarweg gaan liggen. (Bron Rederij van der Velde) Het schip is dwars op de vaarweg gaan liggen. (Bron Rederij van der Velde)

De Allure was onderweg naar Duitsland. Vanaf 26 juni mag het weer gasten ontvangen aan boord. De bestemming was Bamberg, een plaatsje aan de Main. Het hotelschip van Rederij van de Velde, met drie bemanningsleden aan boord, stopte in Arnhem voor een eerste overnachting.

Omdat de Allure aan fietscruises doet heeft het schip dertig fietsen aan boord. ‘Diefstal gevoelig’, zegt algemeen directeur van de rederij, Martien van de Velde. En daarom wordt er elke avond een camera op de fietsen gezet. Op de beelden van de camera is de dader te zien terwijl hij een tros los maakt.

Het voorval speelde zich af in de nacht van maandag 14 juni op dinsdag 15 juni, rond 05:00 in de ochtend. De bemanningsleden waren, toen ze wakker werden, dusdanig ver op drift dat ze niet bij de kade konden komen. Voor het opnieuw aanmeren was het wenselijk dat ook het laatste touw los zou komen. Ze hadden daarom hulp van iemand van de kade nodig. Die hulp kwam er. Van dezelfde man. Wellicht vanwege een schuldgevoel. De bemanning krijgt de Allure weer op dezelfde plek terug en komt met de schrik vrij.

Martien van de Velde heeft de volgende ochtend direct de politie gebeld. ‘Na mijn verhaal te hebben gedaan tegen politie Arnhem werd mij aangeraden contact op te nemen met politie Hoofddorp.’ Daar zit ook de rederij. De agenten die hij sprak waren niet bekend met regels omtrent schepen en vergelijkbare situaties en dus werd de Officier van Justitie (OvJ) ingeschakeld. ‘De OvJ wist niet zo goed welk strafbaar feit gepleegd werd. Er is geen schade of iets dergelijks. Gelukkig maar, want deze man heeft een hele gevaarlijke situatie gecreëerd.’

Hij moet er niet aan denken wat er was gebeurd als het 42-meter lange schip wel helemaal los was geraakt. ‘Of als er gasten aan boord waren geweest.’

