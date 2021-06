Schuttevaer Premium Tanker aan ketting door illegaal lozen olie Facebook

Twitter

Email ALMERIA 17 juni 2021, 13:28

Spaanse autoriteiten hebben in de haven van Almeria de tanker Aldan aan de ketting gelegd omdat uit het schip olie is geloosd die een olievlek van 55 vierkante kilometer veroorzaakte. Dat gebeurde op een kleine 150 mijl ten noordoosten van La Palma in de Spaanse exclusieve economische zone.