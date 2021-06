Nederlandse marine opent vuur op drugsboten in Cariben Facebook

Twitter

Email Cariben 17 juni 2021, 13:55

Het marineschip Zr. Ms. Holland heeft in de Cariben met gerichte schoten twee snelle motorboten gestopt waarmee cocaïne werd gesmokkeld. Volgens het ministerie van Defensie werd in totaal 1285 kilo harddrugs in beslag genomen.

1 / 1 De Zr. Ms. Holland of zoals de NAVO het kent: de P840. (Foto Defensie) De Zr. Ms. Holland of zoals de NAVO het kent: de P840. (Foto Defensie)

Het patrouilleschip schoot vorige week vrijdagnacht de buitenboordmotor van een boot kapot. Aan boord waren twee Dominicanen en een Colombiaan met semiautomatische geweren. Van de 700 kilo cocaïne die ze bij zich hadden, hadden ze al een groot deel overboord gegooid.

Even later in de ochtend ontdekte de Holland nog een snelle motorboot, met drie Venezolanen. Ook dit vaartuig wilde niet stoppen. Daarop schoot een NH90-helikopter de buitenboordmotor kapot. De verdachten zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht.

De Zr. Ms. Holland is in 2010 te water gelaten. Het schip is gebouwd door Damen Schelde Naval Shipbuilding en is 108 meter lang.

Lees ook:

‘Marine diep in de rode cijfers’

Staatssecretaris Barbara Visser doopt Hydrograaf H8201 op afstand (Jelmer Bastiaans)