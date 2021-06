Avans organiseert webinar ‘Duurzame scheepvaart: u wilt de boot toch niet missen?’ Facebook

Twitter

Email Den Bosch 17 juni 2021, 10:57

Avans Hogeschool organiseert samen met de Wageningen Universiteit en een aantal andere hogescholen op 24 juni een webinar over de duurzame scheepvaart. Het webinar gaat over de ontwikkelingen die kansen bieden voor de scheepvaartsector. Dit met het oog op het feit dat in 2050 de Europese Unie volledig circulair en CO2 neutraal wil zijn. Dit geldt ook voor de binnenvaart en zeevaart.

1 / 1 De Antonie gaat in de nabije toekomst op waterstof varen, een duurzame oplossing (Foto Nedstack) De Antonie gaat in de nabije toekomst op waterstof varen, een duurzame oplossing (Foto Nedstack)

Het twee uur durende gratis webinar heeft zes gasten. Er zal met Alexander Wijn van autofabrikant DAF gesproken worden over welke lessen de scheepvaart kan trekken uit de verduurzaming van de autosector. Vervolgens zal er gesproken worden over het economische perspectief van de verduurzaming met Jaco Baars van Binnenvaart-kredietunie.

Salih Karaarslan en Khalid Tachi spreken namens het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) over de impact van biobrandstoffen. Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de scheepvaart? Michel Voorwinde van de Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren (VIV) spreekt over de visie vanuit de importeurs van Verbrandingsmotoren ten aanzien van biobrandstoffen.

Lees ook: Het opiniestuk van Michel Voorwinde in Schuttevaer

Als laatste spreekt Bas Buchner van het onderzoeksinstituut MARIN over de ontwikkeling van de verduurzaming van scheepvaart. Hij zal ingaan op methanol, waterstof en hybride varen.

Aanmelden voor dit webinar kan hier.

Lees en bekijk ook:

Binnenvaart peinst er niet over dure biobrandstof te bunkeren (Jelmer Bastiaans)