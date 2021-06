Schuttevaer Premium Schipper (se) gezocht voor leuke promofilm Weekblad Schuttevaer Facebook

Twitter

Email 15 juni 2021, 17:34

Weekblad Schuttevaer maakt momenteel een promofilm over Schuttevaer wordt gemaakt: van redactie tot opmaak. Van drukker naar PostNl. Van PostNL naar abonnee. Voor onze laatste schakel zoeken we een schipper of schipperse die voor deze film de krant in ontvangst wil nemen. beloning: 1 gratis jaarabonnement print en online op Schuttevaer Voor onze logistiek is…

1 / 1 Schipperse Schipperse