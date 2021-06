Schuttevaer Premium Steeds vaker laat rederij schip en bemanning aan hun lot over Facebook

De International Transport Workers Federation (ITF) meldt dat het aantal gevallen waarbij rederijen schip en bemanning aan hun lot overlaten bijna is verdubbeld vorig jaar en is geklommen tot recordhoogtes. Wel hebben de inspecteurs van de ITF zeevarenden in 2020 geholpen met het terugkrijgen van bijna 45 miljoen dollar aan achterstallig loon.