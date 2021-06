Schuttevaer Premium Schippers en bunkerbranche ingeschakeld bij onderzoek biobrandstoffen Facebook

Het onderzoek naar de consequenties van biobrandstoffen voor scheepsmotoren gaat half juni van start. Daarvoor wordt zoals de Kamer had geëist, feedback gevraagd aan betrokken partijen. Dat zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na een overleg met de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) en scheepsverzekeraar EOC, die in april een brandbrief verstuurden over de risico’s van biobrandstoffen.