Schuttevaer Premium [OPINIE] Wat het BPR zegt over het blauwe bord

ROTTERDAM 14 juni 2021, 12:00

In de Schuttevaer van 22 mei is een interview geplaatst onder de kop ‘Pleziervaart begrijpt binnenvaart niet’ dat Heere Heeresma junior had met schipper Roeland van Basten Batenburg van de spits Veronica. Zo’n kop doet het altijd goed en op 27 mei stond hij dan ook op 1 in de kolom Meest gelezen.