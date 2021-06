Schuttevaer Premium Man valt in 14-meter diepe put Krammersluizen in Bruinisse Facebook

Bruinisse 14 juni 2021, 17:27

Tijdens werkzaamheden is een 25-jarige man in een 14-meter diepe onderhoudsput gevallen bij de Krammersluizen in Bruinisse. Hij is per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. De man is zwaargewond, maar aanspreekbaar.