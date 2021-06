Schuttevaer Premium Dode bij ongeluk met boottocht van jongeren in Putten Facebook

Twitter

Email PUTTEN 14 juni 2021, 09:20

Bij een bootongeluk op het Nuldernauw in de buurt van Putten is zaterdag een jongen overleden. Het slachtoffer raakte bekneld in de schroef van een boot. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar uiteindelijk overleed het slachtoffer in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.