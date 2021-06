Schuttevaer Premium Noordelijke scheepsbouw strijdt voor behoud Centraalstaal Facebook

Twitter

Email 12 juni 2021, 12:48

De noordelijke scheepsbouwindustrie is er veel aan gelegen dat het failliete Centraalstaal in Groningen overeind wordt geholpen, in elk geval een deel ervan. Vooral de werven vinden het van groot belang dat de leverancier van scheepsbouwpakketten blijft voortbestaan.