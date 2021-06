Schuttevaer Premium Scania’s krijgen Bureau Veritas type approval Facebook

DEN OEVER 10 juni 2021, 17:30

Sandfirden Technics komt nog dit jaar met 13 en 16 liter Stage V gecertificeerde Scania marine motoren die zijn voorzien van een BV type approval. Vanaf dan mogen deze motoren ook geplaatst worden in bijvoorbeeld tankers. Omdat Sandfirden een van de eerste motorenleveranciers was met Stage V gecertificeerde marine motoren werden deze afgelopen jaar al volop verkocht en staan er nog veel in de planning om dit jaar uitgeleverd te gaan worden. Een CCR II motor van Scania, gebouwd in het jaar 2020, is helemaal niet meer te krijgen.