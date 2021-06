Rijn-Schiekanaal zaterdag 12 juni gestremd Facebook

Twitter

Email Leiden 10 juni 2021, 08:54

Het Rijn-Schiekanaal bij Leiden is zaterdag 12 juni als gevolg van werkzaamheden gestremd van 06.00 tot 14.00 uur. De provincie Zuid-Holland gaat kabels en leidingen verleggen ter voorbereiding van het verhogen van de Lammebrug waardoor de brug minder vaak open hoeft.

1 / 1 De Lammebrug over het Rijn-Schiekanaal wordt in de toekomst 2,5 meter hoger (Provincie Zuid-Holland) De Lammebrug over het Rijn-Schiekanaal wordt in de toekomst 2,5 meter hoger (Provincie Zuid-Holland)

Er zal een buis van 153 meter de grond ingetrokken worden en deze moet eerst over het kanaal heen getild worden door twee kranen. Om die reden is het kanaal gedurende acht uur gestremd.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project RijnlandRoute. Een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk en Leiden. Onderdeel hiervan is de verbreding van de Lammebrug, maar ook de verhoging met 2,5 meter van deze brug.

Omvaren

Schepen lager dan 1,1 meter kunnen via de Vrouwenvaart, de Meerburger Watering, Vlietland en Bakkersloot omvaren. Schepen tot 2,5 meter kunnen via het Korte Vlietkanaal, de Oude Rijn, Additioneel Kanaal en Oegstgeesterkanaal omvaren. Schepen hoger dan 2,5 meter zouden via Delft of Rotterdam om kunnen varen.

Lees ook:

CityBarge voert afval voor Renewi in Leiden af

[UPDATE] Scheepsverkeer Gent weer op gang na stremming sluis Evergem (Jelmer Bastiaans)