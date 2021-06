Schuttevaer Premium Trossen los en hijs de zeilen: chartervaart blij met gasten aan boord Facebook

Twitter

HARLINGEN 08 juni 2021, 07:00

De chartervaart en de rondvaart mogen sinds 5 juni weer gasten aan boord ontvangen. We spreken zes ondernemers in de branche over de tijd die gaat komen en de hoop dat snel meer mag.