Succes FVEN: varend erfgoed Amsterdam hoeft niet te verduurzamen

AMSTERDAM 07 juni 2021, 15:00

Wethouder de Vries van de gemeente Amsterdam is op 1 juni de FVEN tegemoet gekomen na hun noodkreet over zowel de gestegen prijzen voor vaarvignetten als over de voorgenomen duurzaamheidseisen. Een ontheffing voor Amsterdams Varend Erfgoed betreffende de duurzaamheidseisen is toegezegd, nu de rest nog.