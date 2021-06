Schuttevaer Premium Nieuwe Belgische boomkorkotter Z-483 Jasmine is klaar Facebook

STELLENDAM 07 juni 2021, 09:47

Machinefabriek Padmos in Stellendam heeft de nieuwe boomkorkotter Z-483 Jasmine opgeleverd aan de Belgische reder Dany Vlietinck. De kotter is 29 mei gedoopt in Zeebrugge.