Schuttevaer Premium Geyser Batteries ontwikkelt accu’s die scheepsleven meegaan Facebook

Twitter

Email HELSINKI 05 juni 2021, 12:00

De Finse cleantech start-up Geyser Batteries bouwt in Mikkeli een proeffabriek voor non-lithium, niet brandgevaarlijke en ‘langlevende’ batterijen voor zware toepassingen. De batterijen zijn gebaseerd op elektrolyten in een waterige oplossing in combinatie met supercondensatoren en bevatten geen lithium of kobalt.