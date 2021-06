Schuttevaer Premium Hekkotter Z-19 Brigitte nadert voltooiing Facebook

Twitter

Email OOSTENDE 04 juni 2021, 10:08

Scheepsbouwer Bema in Oostende levert binnenkort de hekkotter Z-19 Brigitte op aan reder Peter Thysebaerdt. Het casco werd gebouwd bij Ibis Construction in het Friese Sumar. Ook het ontwerp is Nederlands. Hernand Jansen van Scheepsbouwkundig Bureau Herman Jansen uit Monnickendam tekende het lijnenplan.