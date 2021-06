Schuttevaer Premium DEME in Japanse joint venture Facebook

Het Belgische bagger- en offshorebedrijf DEME is een joint venture aangegaan met het Japanse Penta Ocean om samen een grote rol te gaan spelen in de aanleg van windparken. De Japanse regering wil 10 Gigawatt aan windparken aanleggen tussen nu en 2030 en dat uit te bouwen tot 45 GW in 2040.