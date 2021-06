Schuttevaer Premium ‘De scheepvaart is veel te behoudend met de subsidieaanvraag’ Facebook

Rotterdam 04 juni 2021, 07:00

‘Het is verbazingwekkend dat niet iedereen op de hoogte is van de mogelijke subsidies. Er zit veel geld in de vergroeningsubsidiefondsen’ zegt Hans Flipsen, subsidieadviseur bij Evers + Manders. ‘De scheepvaart is veel te behoudend met de aanvraag van subsidie.’ Hij was te gast bij Maritime Platform 2021.