Schuttevaer Premium Column BLN-Schuttevaer: Wanneer ga ik weer schilderen? Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 03 juni 2021, 10:00

Het is kommer en kwel in Nederland. De Covid-pandemie krijgen we maar slecht onder controle, de vaccinatie moet sneller, de horeca en musea willen eerder open, de rondvaart en passagiersvaart lijken ook een vergeten groep.  En zo kan ik nog wel even doorgaan.