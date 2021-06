[VIDEO] Grootste Iraanse marineschip kapseist in Golf van Oman Facebook

Het grootste schip van de Iraanse marine, de Kharg, is gezonken in de Golf van Oman. Op het 207-meter lange schip was brand uitgebroken. Pogingen die te blussen mislukten. De bemanning was al geëvacueerd en er zijn geen gewonden gevallen.

1 / 1 De Kharg is niet meer te redden. (Foto Twitter / @HamediHami) De Kharg is niet meer te redden. (Foto Twitter / @HamediHami)

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is. Het marineschip is door de brand en het onvermogen om deze te blussen uiteindelijk dichtbij de haven van Jask in Iran gezonken.

Op Twitter zijn beelden te vinden van het zinkende schip:

BREAKING: 🇮🇷Iranian Navy’s largest vessel replenishment tanker Kharg caught fire & sank in the Gulf of Oman, near Jask port – cause unknown. pic.twitter.com/2deIZx5jPQ — Navy Lookout (@NavyLookout) June 2, 2021

Video reportedly of #Iran|ian Navy IRIS Kharg this morning burning and sunken approx. 6 miles off of Jask Port. FIRMS data has a hotspot around 25.652726,57.640181. pic.twitter.com/X4IlKPXH0w — Aurora Intel (@AuroraIntel) June 2, 2021

18.800 ton

De Kharg wordt vaak ingezet ter ondersteuning bij trainingsmissies van de marine. Het schip is met 18.800 GT het grootste schip van de marine. De Kharg werd sinds 1980 ingezet door de Iraanse marine.

