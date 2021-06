Reddingsoperatie X-Press Pearl afgebroken, schip dreigt te zinken Facebook

Het uitgebrande containerschip X-Press Pearl voor de kust van Sri Lanka dreigt volgens het ministerie van Visserij te zinken door alle brandschade. Dat zou een nog grotere milieuramp zijn. Nu is de natuurschade al enorm groot door het branden en lekken van chemicaliën en plastic, aldus de marine. Er werd getracht het schip naar dieper water te slepen, maar deze operatie is afgebroken.

Volgens de marine is de achterkant van het schip al onder water verdwenen. Een woordvoerder zegt dat ze begonnen zijn met het proberen te verplaatsen van het schip naar dieper water, maar dat het schip onstabiel is. President van Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa had daar eerder om gevraagd, zodat de ecologische gevolgen van het dreigende grote olielek minder erg zijn voor de Sri Lankaanse kust.

Inmiddels meldt de Sri Lanka Ports Authority dat de reddingsactie afgebroken is vanwege veiligheidsredenen, welke dit zijn is onduidelijk. Het land heeft al voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat nabijgelegen baaien worden vervuild door het lekken van olie.

De scheepsbrand werd maandag na dertien dagen geblust. Het schip vervoerde allerlei chemicaliën en plastic. Veel daarvan is in het water terechtgekomen en de nabijgelegen stranden liggen vol met microplastics. De X-Press Pearl werd met behulp van het Nederlandse Smit Salvage geblust.

Sri Lanka is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de brand. De drie bemanningsleden van het schip met de hoogste rang mogen het land niet verlaten tot het onderzoek is afgerond.

