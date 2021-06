Schuttevaer Premium Opvolger klaar voor overname 1100-tonner Union 2 Facebook

Twitter

Email ZWOLLE 02 juni 2021, 07:00

Klaas en Ina Kemper zitten nog een jaar of twee in de stuurhut van de Union 2. Dan is het na een halve eeuw aan boord mooi geweest. Zoon Henri staat klaar om het 80-meterschip over te nemen. Niet alleen een avontuur, maar ook een gok, meent hij. Al zijn de Kempers overtuigd er volop werk blijft voor dit type schip.