Drugslab aan de Beatrixhaven in Werkendam



WERKENDAM 02 juni 2021, 15:00

De politie in Werkendam heeft dinsdag 1 juni met hulp van vijf burgers drie verdachten gearresteerd in verband met de ontdekking van een drugslab aan de Beatrixhaven 1 in Werkendam.