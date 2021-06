[UPDATE] Schip zonder dak naar Sappemeer na aanvaring bij Aduard Facebook

Het binnenvaartschip dat maandagavond de tafelbrug over het Van Starkenborghkanaal bij Aduard aanvaarde, wordt in Sappemeer van zijn lading grind ontdaan. De stuurhut werd volledig vernield door de aanvaring, dus moet de schipper doorvaren zonder.

Het schip ligt nu nog aan de ketting. Zodra de schipper toestemming krijgt van de gemeente, kan hij doorvaren.

De schipper heeft maandagavond verklaard dat hij na zijn dienst lag te slapen in het schip en dat een ander bemanningslid het roer had overgenomen. Die zou de hoogte van de brug verkeerd ingeschat hebben en voer vervolgens tegen de brug. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Niemand raakte gewond geraakt.

Wegverkeer kon korte tijd niet over de brug rijden en ook het scheepvaartverkeer was gestremd. De brug heeft aan de onderkant lichte schade, maar is al weer in gebruik genomen, meldt Rijkswaterstaat. Bij de botsing kwam de auto van de schipper die aan boord stond in het kanaal terecht. Duikers en een bergingsbedrijf haalden de wagen uit het water.

‘De slagbomen stonden nog open, maar de bellen gingen wel af. Ik zag dat er nog bemanningsleden in de stuurhut waren, voordat die compleet werd verwoest. Dus die hebben geluk gehad’, zei een omstander tegen de regionale omroep RTV Noord. ‘Toen de schipper aan wal was, zag ik dat hij volledig in tranen was.’

Het is niet de eerste keer dat er een schip tegen een brug vaart op het Van Starkenborghkanaal. Deze maand werd de Gerrit Krolbrug in Groningen volledig uit zijn voegen gevaren door een schip. In de afgelopen jaren werden ook de Paddepoelsterbrug en brug bij Zuidhorn al slachtoffer van aanvaringen.

