Eemshorn voer met slapende bemanning tegen Oosterscheldekering

De zware aanvaring van de schelpenvisser Eemshorn met de binnenzijde van de Oosterscheldekering in 2018 is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van het in slaapvallen van de stuurman. Dat concludeert het Tuchtcollege voor de Scheepvaart. De gezagvoerder wordt verweten onvoldoende toezicht te hebben gehouden.