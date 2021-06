Schuttevaer Premium Deelstaat Bremen wil wedloop met grootste zeehavens volhouden Facebook

Email BREMEN 01 juni 2021, 17:30

De deelstaat Bremen wil de komende jaren 500 miljoen euro investeren in de haven van Bremerhaven en Bremen en in de Weser. Dit is volgens de deelstaatregering nodig om de wedloop met Antwerpen en Rotterdam, maar ook met havens aan de Oostzee, te kunnen volhouden.