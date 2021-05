Schuttevaer Premium 180 banen weg bij Neptun Werft in Rostock Facebook

ROSTOCK 31 mei 2021, 09:18

Op de Neptun Werft in Rostock, eigendom van de Meyer Werft in Papenburg, gaan maximaal 180 banen verloren. De werf lijdt, net als de werven in Papenburg en het Finse Turku, zwaar onder de crisis in de cruisewereld waardoor opdrachten uitblijven.