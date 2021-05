Schuttevaer Premium Wärtsilä op weg naar emissieloos Facebook

SCHIEDAM 30 mei 2021, 15:00

Wärtsilä is nauw betrokken bij Zero Emission Services (ZES), dat werkt aan elektrische voortstuwingssystemen voor de binnenvaart en doet daarnaast onderzoek naar alternatieve brandstoffen voor zowel de binnen- als de zeevaart. Maar ook op het gebied van Stage V is de Finse motorenfabrikant actief. Binnenkort wordt de Wärtsilä 14, de highspeed motor die de Finse fabrikant samen met Liebherr ontwikkelde, gecertificeerd.