Inreisregels Duitsland fors versoepeld Facebook

Twitter

Email 30 mei 2021, 10:05

Mensen die van Nederland naar Duitsland reizen hoeven vanaf 30 mei 2021 niet meer al bij het passeren van de grens al over een negatieve test te beschikken. Duitsland heeft Nederland van de lijst van Hochinzidenzgebiete, gebieden met veel coronabesmettingen, gehaald.

1 / 1 Mensen die van Nederland naar Duitsland reizen hoeven vanaf 30 mei 2021 niet meer al bij het passeren van de grens al over een negatieve test te beschikken. Mensen die van Nederland naar Duitsland reizen hoeven vanaf 30 mei 2021 niet meer al bij het passeren van de grens al over een negatieve test te beschikken.

Nederland geldt vanaf zondag 30 mei als gewoon risicogebied. De aanmeld- test- en quarantaineplicht geldt nog steeds, maar die test mag binnen 48 uur na aankomst in Duitsland worden gedaan. De quarantaine kan worden beëindigd zodra reizigers een negatieve test kunnen laten zien aan het Gesundheitsamt. Aanmelden voor een reis naar Duitsland kan (en moet) via Einreiseanmeldung.de

Klein grensverkeer dat korter dan 24 uur over de grens gaat, is uitgezonderd van de aanmeld- en quaranaineplicht en hoeft ook geen negatieve test te hebben. Ook bezoek aan eerstegraads-familieleden of partners korter dan 72 uur is uitgezonderd van de quarantaine- en aanmeldplicht. Die verplichting gold sinds 6 april. Wie langer dan 48 uur in Duitsland is moet die nog wel tonen, omdat Nederland nog wel te boek staat als risicogebied. Nederlanders en Duitsers die de grens heel regelmatig passeren vanwege werk, school of sociale contacten kunnen gratis een coronasneltest laten doen.

Laatste stand van zaken (30 mei 2021)

Voor reizigers uit Nederland betekent de Duitse reiswaarschuwing een meld-, test- en quarantaineplicht.

Meldplicht:

Reizigers uit Nederland die langer dan 24 uur in Duitsland blijven, moeten zich voor hun vertrek naar Duitsland digitaal aanmelden. De gegevens van de digitale aanmelding worden doorgegeven aan het Gesundheitsamt, de Duitse GGD, in de plaats die u bezoekt. Het Gesundheitsamt kan controleren of u zich aan de regels (m.b.t. testen en quarantaine) houdt.

Testplicht:

Voor reizigers uit Nederland die langer dan 24 uur in Duitsland blijven, geldt een testplicht. Zij hoeven geen negatieve test bij zich te hebben als ze de grens over gaan, maar kunnen de test ook binnen 48 uur na aankomst in Duitsland doen. Dit bewijs moet u – als daarom wordt gevraagd – aan de bevoegde instanties tonen.

Mensen die in Nederland wonen maar in Duitsland werken, onderwijs volgen, een dokter moeten bezoeken of mantelzorg moeten verlenen, kunnen zich gratis laten testen bij door de Nederlandse overheid aangewezen testcentra langs de grens. Ook kunnen grenswerkers zich in Duitsland laten testen bij de testcentra in de grensstreek, als ze kunnen aantonen dat ze in Duitsland werken.

Vaccinatiepaspoort:

In Duitsland gelden sinds 9 mei versoepelingen voor gevaccineerden en genezenen, zij hoeven bijvoorbeeld als zij uit risicogebied komen niet in quarantaine. Dit geldt alleen voor mensen die zijn ingeënt met een door de EU goedgekeurd vaccin en die een vaccinatiebewijs in het Engels, Duits, Frans, Spaans of Italiaans kunnen laten zien.

Quarantaineplicht:

Na aankomst in Duitsland moeten reizigers uit Nederland tien dagen in quarantaine. De quarantaine kan (vanaf 30 mei) voortijdig worden opgeheven met een negatieve test, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat iemand genezen is van Covid-19. Die bewijzen moeten via het Einreisemeldeportal worden ingediend.

Lees ook: Veel verwarring over Duitse inreisregels