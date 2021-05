Schuttevaer Premium Als het werkt: Brug open of dicht? Facebook

ROTTERDAM 30 mei 2021, 09:00

Deze week even een andere bijdrage, ver weg van de harde techniek. Het wordt een uitstapje naar de Nederlandse taal en dan in het bijzonder een aantal woorden en uitdrukkingen die aan boord van schepen worden gebruikt en waarover verwarring of althand geen eensgezindheid bestaat. Er wordt hier geen definitief oordeel gegeven. Elke taal is levend en verandert bij wijze van spreken met de dag.